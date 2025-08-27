영동세계국악엑스포 기간 영동역 열차 추가 정차

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

영동세계국악엑스포 기간인 다음 달, ITX-마음 정기 열차가 영동역에 두 차례 더 멈춰 섭니다.



국악엑스포조직위원회는 다음 달 12일부터 다음 달 말까지 ITX-마음 상·하행 열차가 각 한 번씩 영동역에 추가 정차해 하루 상·하행 49차례에서 51차례로 확대된다고 밝혔습니다.



또 이 기간 영동와이너리와 팔도장터 열차, 남도해양 열차 등 각종 임시 관광 열차도 하루에 모두 9차례 영동역으로 향한다고 안내했습니다.



