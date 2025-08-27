한국은행 충북본부, 중소기업 추석 특별자금 지원
입력 2025.08.27 (11:21) 수정 2025.08.27 (15:42)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
한국은행 충북본부는 추석 명절을 맞아 도내 중소기업의 원활한 운전자금 조달을 위해 금융기관 대출 취급액 기준으로 200억 원 규모의 추석 특별자금을 지원하기로 했습니다.
업체당 지원 한도는 5억 원으로 금융기관이 다음 달 3일부터 10월 2일까지 도내 중소기업에 대출한 일반 운전자금에 대해, 대출액의 50% 이내에서 연 1%의 금리로 지원한다는 계획입니다.
업체당 지원 한도는 5억 원으로 금융기관이 다음 달 3일부터 10월 2일까지 도내 중소기업에 대출한 일반 운전자금에 대해, 대출액의 50% 이내에서 연 1%의 금리로 지원한다는 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 한국은행 충북본부, 중소기업 추석 특별자금 지원
-
- 입력 2025-08-27 11:21:30
- 수정2025-08-27 15:42:35
한국은행 충북본부는 추석 명절을 맞아 도내 중소기업의 원활한 운전자금 조달을 위해 금융기관 대출 취급액 기준으로 200억 원 규모의 추석 특별자금을 지원하기로 했습니다.
업체당 지원 한도는 5억 원으로 금융기관이 다음 달 3일부터 10월 2일까지 도내 중소기업에 대출한 일반 운전자금에 대해, 대출액의 50% 이내에서 연 1%의 금리로 지원한다는 계획입니다.
업체당 지원 한도는 5억 원으로 금융기관이 다음 달 3일부터 10월 2일까지 도내 중소기업에 대출한 일반 운전자금에 대해, 대출액의 50% 이내에서 연 1%의 금리로 지원한다는 계획입니다.
-
-
구병회 기자 kbh999@kbs.co.kr구병회 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.