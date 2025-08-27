한국은행 충북본부, 중소기업 추석 특별자금 지원

동영상 고정 취소

한국은행 충북본부는 추석 명절을 맞아 도내 중소기업의 원활한 운전자금 조달을 위해 금융기관 대출 취급액 기준으로 200억 원 규모의 추석 특별자금을 지원하기로 했습니다.



업체당 지원 한도는 5억 원으로 금융기관이 다음 달 3일부터 10월 2일까지 도내 중소기업에 대출한 일반 운전자금에 대해, 대출액의 50% 이내에서 연 1%의 금리로 지원한다는 계획입니다.



