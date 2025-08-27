서울 북가좌동 다세대주택 불…1명 사망·1명 부상
입력 2025.08.27 (11:21) 수정 2025.08.27 (11:28)
오늘(27일) 새벽 4시 반쯤 서울 서대문구 북가좌동의 한 다세대주택 지하 1층에서 불이 나 50여 분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 지하 1층에 거주하던 70대 남성이 숨졌으며, 옆집 주민 1명도 연기를 들이마셔 병원으로 이송됐습니다.
소방당국은 정확한 화재 원인을 조사 중입니다.
[사진 출처 : 서대문소방서 제공]
