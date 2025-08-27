㈜이킴, ‘못난이 김치’ 2천 상자 기탁

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

김치 업체인 주식회사 이킴이 어제, '못난이 김치' 2,000상자를 충북노인종합복지관에 기탁했습니다.



김치는 충북의 노인복지관과 장애인복지관, 아동복지시설 등 28곳에 전달될 예정입니다.



못난이 김치는 충북의 김치 브랜드로 일부 흠이 있는 배추로 만든 충북의 대표 농특산품입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!