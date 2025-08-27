7월 주요 유통업체 매출 9.1%↑…“소비쿠폰 등에 편의점 4개월 만에↑”

산업통상자원부는 지난달 주요 유통업체의 매출이 지난해보다 9.1% 증가했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.



백화점, 편의점, 대형마트 등 오프라인 13개사 매출은 2.7% 늘었고, 쿠팡, G마켓 등 온라인 10개사 매출은 15.3% 증가했습니다.



오프라인 유통업체 중 백화점과 편의점은 각각 5.1%, 3.9%씩 매출이 늘었는데, 대형마트는 2.4% 감소해 부진이 지속됐습니다.



편의점의 경우 무더위와 민생회복 소비쿠폰 사용 등으로 매출이 4개월 만에 증가세로 돌아섰습니다.



소비쿠폰 사용처가 아닌 대형마트는 소비자의 온라인 이전 가속화 등으로 방문객과 구매단가가 모두 줄어 부진한 모습을 보였다고 산업부는 설명했습니다.



온라인 매출은 소비자의 온라인 구매 확대, 업계의 판촉 경쟁 강화, 서비스 부문 확대 등으로 성장세를 이어갔습니다. 물놀이용품 특가전 등으로 의류, 스포츠 부문도 반짝 성장세를 보였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!