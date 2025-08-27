렌터카 고의 사고로 수억 원 보험금 챙긴 일당 검거
입력 2025.08.27 (11:23) 수정 2025.08.27 (15:31)
천안서북경찰서는 고의 교통사고를 내 수억 원의 보험금을 타낸 혐의로 20대 13명을 붙잡아 이 가운데 주범 1명을 구속했습니다.
동네 선후배 사이인 이들은 2022년 12월부터 지난해 7월까지 렌터카를 몰고 천안시의 회전교차로에서 차선을 바꾸는 차들을 노려 일부러 사고를 낸 뒤 24차례에 걸쳐 보험금 2억 5천만 원을 가로챈 혐의를 받고 있습니다.
경찰은 주범 2명이 범행을 계획하고 공범들에게서 보험금의 최대 70%를 수수료로 받아 챙긴 것으로 보고 나머지 주범 1명에 대해 구속영장을 신청할 계획입니다.
김예은 기자 yes24@kbs.co.kr김예은 기자의 기사 모음
