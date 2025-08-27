렌터카 고의 사고로 수억 원 보험금 챙긴 일당 검거

동영상 고정 취소

천안서북경찰서는 고의 교통사고를 내 수억 원의 보험금을 타낸 혐의로 20대 13명을 붙잡아 이 가운데 주범 1명을 구속했습니다.



동네 선후배 사이인 이들은 2022년 12월부터 지난해 7월까지 렌터카를 몰고 천안시의 회전교차로에서 차선을 바꾸는 차들을 노려 일부러 사고를 낸 뒤 24차례에 걸쳐 보험금 2억 5천만 원을 가로챈 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 주범 2명이 범행을 계획하고 공범들에게서 보험금의 최대 70%를 수수료로 받아 챙긴 것으로 보고 나머지 주범 1명에 대해 구속영장을 신청할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!