“정부양곡 공급 없으면 쌀 가공업체 5백여 곳 가동 중단할 형편”

입력 2025.08.27 (11:23)

가공용 쌀이 부족해 쌀 가공식품업체 5백여 곳이 공장 가동을 중단할 상황이라는 주장이 나왔습니다.

국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 이병진 의원(더불어민주당)은 한국쌀가공식품협회가 제출한 자료를 보니, 가공용으로 쓸 정부양곡은 다음 달(9월)이면 모두 소진될 것이라고 오늘(27일) 밝혔습니다.

특히 쌀 가공식품의 성수기인 추석을 앞두고 정부양곡을 추가로 공급하지 않으면 중소 쌀가공업체 520여 곳이 공장 가동을 중단해 약 4천억 원의 손실이 예상된다고 주장했습니다.

또 쌀 가공식품을 수출하는 업체 130여 곳은 수출 계약을 지키지 못할 처지라고 주장했습니다.

이는 한국쌀가공식품협회가 정부양곡을 사용하는 업체를 대상으로 지난 4일부터 열흘 동안 조사한 결과를 바탕으로 한 것입니다.

송미령 농림축산식품부 장관은 이에 대해 쌀 가공업체들이 민간에서 유통되는 쌀을 사용하도록 유도하기 위해 가공용 정부양곡 공급을 줄인 것이라고 설명하고, 업계와 대책을 논의하고 있다고 말했습니다.

정부는 올해 가공용으로 공급할 수입쌀과 묵은쌀 등 정부양곡을 34만 톤으로, 지난해보다 2만 톤가량 줄였습니다.

하지만 가공용 쌀 소비량이 크게 늘어 이 물량은 다음 달이면 모두 소진될 예정입니다.

