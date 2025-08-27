대전·세종·충남 무더위 계속…낮 최고 33도

동영상 고정 취소

대전과 세종, 충남지역은 오늘도 무더운 날씨가 이어지겠습니다.



오늘 낮 최고기온은 대전 32도, 세종 31도, 홍성 33도 등 30도에서 33도 분포로 어제보다 조금 높겠고, 비가 그친 뒤 습도가 높아져 체감온도도 33도 안팎까지 오르겠습니다.



또 해안과 도심 지역을 중심으로 열대야가 나타나는 등 당분간 무더운 날씨가 이어지겠습니다.



내일도 가끔 구름이 많이 끼겠고, 아침 최저기온은 21도에서 24도, 낮 최고기온은 31도에서 33도 분포가 예상됩니다.



