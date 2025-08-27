대전·세종·충남 무더위 계속…낮 최고 33도
입력 2025.08.27 (11:24) 수정 2025.08.27 (13:14)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대전과 세종, 충남지역은 오늘도 무더운 날씨가 이어지겠습니다.
오늘 낮 최고기온은 대전 32도, 세종 31도, 홍성 33도 등 30도에서 33도 분포로 어제보다 조금 높겠고, 비가 그친 뒤 습도가 높아져 체감온도도 33도 안팎까지 오르겠습니다.
또 해안과 도심 지역을 중심으로 열대야가 나타나는 등 당분간 무더운 날씨가 이어지겠습니다.
내일도 가끔 구름이 많이 끼겠고, 아침 최저기온은 21도에서 24도, 낮 최고기온은 31도에서 33도 분포가 예상됩니다.
오늘 낮 최고기온은 대전 32도, 세종 31도, 홍성 33도 등 30도에서 33도 분포로 어제보다 조금 높겠고, 비가 그친 뒤 습도가 높아져 체감온도도 33도 안팎까지 오르겠습니다.
또 해안과 도심 지역을 중심으로 열대야가 나타나는 등 당분간 무더운 날씨가 이어지겠습니다.
내일도 가끔 구름이 많이 끼겠고, 아침 최저기온은 21도에서 24도, 낮 최고기온은 31도에서 33도 분포가 예상됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대전·세종·충남 무더위 계속…낮 최고 33도
-
- 입력 2025-08-27 11:24:12
- 수정2025-08-27 13:14:32
대전과 세종, 충남지역은 오늘도 무더운 날씨가 이어지겠습니다.
오늘 낮 최고기온은 대전 32도, 세종 31도, 홍성 33도 등 30도에서 33도 분포로 어제보다 조금 높겠고, 비가 그친 뒤 습도가 높아져 체감온도도 33도 안팎까지 오르겠습니다.
또 해안과 도심 지역을 중심으로 열대야가 나타나는 등 당분간 무더운 날씨가 이어지겠습니다.
내일도 가끔 구름이 많이 끼겠고, 아침 최저기온은 21도에서 24도, 낮 최고기온은 31도에서 33도 분포가 예상됩니다.
오늘 낮 최고기온은 대전 32도, 세종 31도, 홍성 33도 등 30도에서 33도 분포로 어제보다 조금 높겠고, 비가 그친 뒤 습도가 높아져 체감온도도 33도 안팎까지 오르겠습니다.
또 해안과 도심 지역을 중심으로 열대야가 나타나는 등 당분간 무더운 날씨가 이어지겠습니다.
내일도 가끔 구름이 많이 끼겠고, 아침 최저기온은 21도에서 24도, 낮 최고기온은 31도에서 33도 분포가 예상됩니다.
-
-
이연경 기자 yglee@kbs.co.kr이연경 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.