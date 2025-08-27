930뉴스(대전)

고수온에 서산 해역 양식 물고기 15만 8천 마리 방류

입력 2025.08.27 (11:24) 수정 2025.08.27 (15:33)

고수온에 따른 폐사를 막기 위해 서산 해역 양식장 2곳에서 물고기 15만 8천8백 마리가 방류됐습니다.

충남도는 지난달 천수만 일대 고수온 주의보 발효 이후 이번 방류를 포함해 3차례에 걸쳐 보령과 서산, 태안 3개 시군 양식장 25곳에서 조피볼락 184만여 마리를 긴급 방류했다고 밝혔습니다.

물고기를 방류한 양식장에는 복구 비용으로 마리당 7백 원씩 최대 5천만 원이 지원됩니다.

