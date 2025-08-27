대전시, 복지사각지대 발달장애인 1,182명 발굴

동영상 고정 취소

대전시가 지난 1년 간 전수조사를 통해 복지사각지대에 있던 발달 장애인 천백여 명을 발굴했습니다.



이번 조사는 행정망을 기반으로 방문과 전화 상담을 통해 이뤄졌으며 발달 장애인 2명 이상이 한 가구에 거주하면서도 1명만 복지 지원을 받은 경우가 다수 확인될 것으로 전해졌습니다.



대전시는 이들 가구에 복지 수당 외에 돌봄 서비스 지원 등 새로 개편된 복지서비스와 연계해 지원할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!