대전시, 복지사각지대 발달장애인 1,182명 발굴

입력 2025.08.27 (11:25) 수정 2025.08.27 (15:33)

대전시가 지난 1년 간 전수조사를 통해 복지사각지대에 있던 발달 장애인 천백여 명을 발굴했습니다.

이번 조사는 행정망을 기반으로 방문과 전화 상담을 통해 이뤄졌으며 발달 장애인 2명 이상이 한 가구에 거주하면서도 1명만 복지 지원을 받은 경우가 다수 확인될 것으로 전해졌습니다.

대전시는 이들 가구에 복지 수당 외에 돌봄 서비스 지원 등 새로 개편된 복지서비스와 연계해 지원할 계획입니다.

대전시가 지난 1년 간 전수조사를 통해 복지사각지대에 있던 발달 장애인 천백여 명을 발굴했습니다.

이번 조사는 행정망을 기반으로 방문과 전화 상담을 통해 이뤄졌으며 발달 장애인 2명 이상이 한 가구에 거주하면서도 1명만 복지 지원을 받은 경우가 다수 확인될 것으로 전해졌습니다.

대전시는 이들 가구에 복지 수당 외에 돌봄 서비스 지원 등 새로 개편된 복지서비스와 연계해 지원할 계획입니다.
헤드라인

