미 스탠퍼드대 연구진 ‘AI로 인한 청년 실업’ 데이터로 분석

입력 2025.08.27 (11:25) 수정 2025.08.27 (11:27)

챗GPT와 같은 생성형 인공지능(AI)의 부상으로 미국에서 젊은이들이 일자리를 빼앗기고 있다는 실증적 연구 결과가 나왔습니다.

미 스탠퍼드대의 에릭 브리뇰프슨 등 경제학자 3명은 AI가 일부 미국 청년들의 고용 가능성을 극심하게 제한하고 있다는 논문을 발표했다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지시각 26일 보도했습니다.

연구진은 우선 소프트웨어 개발자와 사무실·병원 등의 안내원, 통·번역가, 고객센터 상담원 같은 직무 분야를 살펴봤는데 2022년 말 이후 실제 이 분야의 고용이 다른 직종에 비해 전반적으로 약화했고 특히 젊은 층이 주로 타격을 받았습니다.

2022년 말은 오픈AI의 AI 챗봇 ‘챗GPT’가 출시된 시기입니다.

예컨대 22세에서 25세 소프트웨어 개발자의 고용 규모는 2022년 말 정점을 찍었다가 올해 7월에는 거의 20% 줄었습니다.

반면 26세에서 30세의 고용 규모는 거의 유지됐고 30세 이후 연령대의 고용 규모는 계속 증가했습니다.

이에 대해 연구진은 나이 든 직원들이 직무를 수행하며 획득한 자동화하기 어려운 기량이 이들을 AI 충격으로부터 보호했을 수 있다고 분석했습니다.

다만 이번 연구는 AI가 직무 보조 역할을 수행하는 영역, 예를 들어 AI가 더 신속한 진단을 도와줄 수 있는 의료 직군 등에서는 오히려 젊은이 일자리가 증가한 것으로 나타났다고 분석했습니다.

연구진은 AI를 통한 자동화가 비용을 절감할 수는 있지만 새로운 것을 창조하는 것은 아니라고 강조하면서, 인간의 역량을 확장시키는 새로운 일을 통해 기업이 이익을 얻는 방식으로 고용을 늘릴 수 있다고 제안했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

박석호
