충남도, 소·염소 56만 마리 구제역 백신 접종
입력 2025.08.27 (11:25) 수정 2025.08.27 (15:33)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
충남도가 다음 달 한 달 동안 소와 염소를 대상으로 하반기 구제역 백신 일제 접종을 시행합니다.
대상은 농가 만 3천 곳에서 사육 중인 소와 염소 56만여 마리로 50마리 미만 소 사육 농가와 300마리 미만 염소 사육 농가는 공수의가 접종을 지원하고 그밖의 전업농가는 자체 접종합니다.
대상은 농가 만 3천 곳에서 사육 중인 소와 염소 56만여 마리로 50마리 미만 소 사육 농가와 300마리 미만 염소 사육 농가는 공수의가 접종을 지원하고 그밖의 전업농가는 자체 접종합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충남도, 소·염소 56만 마리 구제역 백신 접종
-
- 입력 2025-08-27 11:25:30
- 수정2025-08-27 15:33:38
충남도가 다음 달 한 달 동안 소와 염소를 대상으로 하반기 구제역 백신 일제 접종을 시행합니다.
대상은 농가 만 3천 곳에서 사육 중인 소와 염소 56만여 마리로 50마리 미만 소 사육 농가와 300마리 미만 염소 사육 농가는 공수의가 접종을 지원하고 그밖의 전업농가는 자체 접종합니다.
대상은 농가 만 3천 곳에서 사육 중인 소와 염소 56만여 마리로 50마리 미만 소 사육 농가와 300마리 미만 염소 사육 농가는 공수의가 접종을 지원하고 그밖의 전업농가는 자체 접종합니다.
-
-
성용희 기자 heestory@kbs.co.kr성용희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.