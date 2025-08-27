충남도, 소·염소 56만 마리 구제역 백신 접종

동영상 고정 취소

충남도가 다음 달 한 달 동안 소와 염소를 대상으로 하반기 구제역 백신 일제 접종을 시행합니다.



대상은 농가 만 3천 곳에서 사육 중인 소와 염소 56만여 마리로 50마리 미만 소 사육 농가와 300마리 미만 염소 사육 농가는 공수의가 접종을 지원하고 그밖의 전업농가는 자체 접종합니다.



