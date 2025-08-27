전북 버스 노사 협상 계속…“오늘은 정상 운행”

동영상 고정 취소

전북지역 18개 버스회사가 포함된 전북 버스 노사가 어제(26일) 오후부터 협상을 이어가고 있습니다.



이에 따라 현재 버스 운행은 정상적으로 이뤄지고 밝혔습니다.



앞선 협상에서 노조는 통상임금 소송 결과에 따라 평균 10%대 인상을 요구했지만, 이를 받아들일 수 없다는 사측과 의견 차를 좁히지 못했습니다.



협상이 최종 결렬되면 전북 시내, 시외, 농어촌버스 천200여 대의 대부분이 멈출 것으로 예상돼 전북도와 각 시군은 전세버스 투입 등 비상 대책을 마련하고 있습니다.



