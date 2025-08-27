국제

중국, 외교부 홈페이지서 우크라 관련 내용 삭제…“입장 변화”

입력 2025.08.27 (11:27) 수정 2025.08.27 (11:29)

중국 외교부가 공식 홈페이지에서 우크라이나의 행정구역과 정치 관련 내용 등을 삭제했다고 홍콩 성도일보가 보도했습니다.

최근 들어 더욱 러시아와 밀착 행보를 보이는 중국이 우크라이나 관련 입장을 다소 선회한 것으로 추정되는 정황이 확인된 것입니다.

성도일보는 현지 시각 지난 26일 ‘중국관찰’ 코너에서 중국 외교부 홈페이지가 지난 7월 업데이트를 통해 ‘우크라이나 국가 개황’ 중 행정구역, 정치, 외교 분야 내용을 삭제한 사실이 한 네티즌에 의해 확인됐다고 전했습니다.

2024년 3월 판 홈페이지에는 우크라이나 행정구역은 전국이 24개 주(州), 1개 자치공화국(크림공화국), 2개 직할시(수도 키이우, 세바스토폴시)로 구성돼 있다고 소개돼 있었습니다.

정치 항목에는 지난 10여 년 간의 우크라이나 변천사를 소개하면서 2022년 러시아가 우크라이나 동부 지역에서 특별 군사작전을 실시한다고 발표하기까지의 과정이 담겼었습니다.

외교 항목에는 우크라이나가 러시아의 침략행위를 규탄한다는 것과 크림반도 편입을 거부한다는 등의 내용이 적혀 있었습니다.

그런데 이 항목들이 현재는 통째로 삭제된 것으로 보입니다.

우크라이나의 국가 주권과 영토 보전을 존중하며, 평화적 담판을 통해 문제를 해결하기를 희망한다는 입장을 고수해온 중국이 전쟁 당사국들에 민감한 부분을 아예 삭제함으로써 이전과 달라진 태도를 우회적으로 드러낸 것이라는 분석이 나옵니다.

특히 전쟁이 현재까지 약 3년 반이나 이어진 상황에서 러시아가 이미 장악한 대부분의 영토를 돌려주는 것은 현실적으로 불가능해지고 있다고 성도일보는 지적했습니다.

홍콩시립대 법학원 교수 왕장위는 웨이보(중국판 엑스)에 “이것은 의미심장한 변화”라면서 “중국이 국제법상 우크라이나의 영토 보전을 절대적으로 지지하던 입장을 바꿨다는 의미”라고 분석했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 중국 외교부 홈페이지 캡처]

