한우 할인 행사…“지난해보다 최대 25% 저렴”
입력 2025.08.27 (11:28) 수정 2025.08.27 (15:19)
가을철을 맞아 농림축산식품부와 농협, 한우자조금관리위원회가 한우 할인 행사를 엽니다.
오는 29일부터 다음 달 5일까지 전국 5백여 하나로마트와 주요 대형마트에서 등심과 양지, 불고기, 국거리 등을 지난해 이맘 때 소비자 가격보다 17에서 25퍼센트 정도 싸게 팝니다.
할인 매장과 업체는 한우자조금과 전국 한우협회, 농협경제지주 누리집에서 확인할 수 있습니다.
서승신 기자 sss4854@kbs.co.kr
