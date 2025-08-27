여수시, ‘혼밥 식당’ 일반음식점 모집

동영상 고정 취소

여수시가 1인 관광객 증가 추세에 대응하기 위해 '혼밥 식당'에 참여할 일반음식점을 모집합니다.



모집 기간은 다음 달 19일까지로 게장정식과 갈치조림, 서대회무침 등을 여수 대표 먹거리를 1인분으로 제공할 수 있는 일반 음식점입니다.



선정된 업소는 여수시 인터넷 홈페이지 등을 통해 홍보되며, 1인 식탁 보급 사업에서 우선 혜택을 받습니다.



앞서 지난달 여수의 한 식당에서는 1인 손님을 홀대한 영상이 온라인으로 퍼지면서 불친절 논란을 빚었습니다.



