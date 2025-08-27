‘온라인 역사 왜곡’ 대응…국회토론회 개최

동영상 고정 취소

광복 80주년을 맞아 온라인상의 역사 왜곡 대응책을 모색하는 정책토론회가 오늘(27일) 국회에서 열립니다.



5·18기념재단과 민주언론시민연합, 광주시 등은 '디지털 시대, 역사 왜곡 대응을 위한 정책토론회'를 공동 개최하고, 역사 왜곡이 유통되는 온라인플랫폼의 사회적 책무와 입법 과제를 다룰 예정입니다.



토론회에는 채영길 한국외대 교수와 유승현 한양대 겸임교수가 발제에 나서고, 고은경 4·3평화재단 연구원, 이재의 전 5·18진상규명조사위 전문위원 등이 토론에 나섭니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!