[날씨] 광주·전남 전 지역 폭염 특보…오늘 맑고 더워

동영상 고정 취소

어제 비가 내리면서 폭염 경보에서 주의보로 완화된 곳들이 있었습니다.



다만 여전히 광주 전남 전 지역에 특보는 이어지고 있는데요,



오늘부터는 다시 한낮 체감온도는 33도 안팎으로 무더운 날씨 보이겠습니다.



오늘은 하늘도 맑게 드러나겠습니다.



낮 동안 강한 햇볕이 내리쬐면서 자외선이 매우 강하겠는데요,



광주 전남 지역의 자외선 지수 '매우 높음' 단계 예상됩니다.



외출하실 때 양산 사용하시면 좋겠습니다.



다음은 자세한 지역별 기온입니다.



아침 기온 어제보다는 1도~3도가량 낮습니다.



한낮 기온은 광주 32도, 나주 33도까지 올라 후텁지근하겠습니다.



여수의 낮 최고 기온 31도, 구례 33도로 어제와 비슷하거나 1도~3도가량 높겠습니다.



목포의 한낮 기온 31도, 해남과 장흥 33도까지 오르겠고요,



신안을 비롯한 도서 지역은 32도가 예상됩니다.



바다의 물결은 전 해상에서 비교적 잔잔하겠습니다.



내일부터는 구름이 대체로 많은 가운데, 한낮 체감온도가 33도 안팎으로 무더위가 지속되겠고요,



다음 주에 다시 비 소식이 있습니다.



날씨였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!