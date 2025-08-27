930뉴스(광주)

[날씨] 광주·전남 전 지역 폭염 특보…오늘 맑고 더워

입력 2025.08.27 (11:35) 수정 2025.08.27 (13:10)

어제 비가 내리면서 폭염 경보에서 주의보로 완화된 곳들이 있었습니다.

다만 여전히 광주 전남 전 지역에 특보는 이어지고 있는데요,

오늘부터는 다시 한낮 체감온도는 33도 안팎으로 무더운 날씨 보이겠습니다.

오늘은 하늘도 맑게 드러나겠습니다.

낮 동안 강한 햇볕이 내리쬐면서 자외선이 매우 강하겠는데요,

광주 전남 지역의 자외선 지수 '매우 높음' 단계 예상됩니다.

외출하실 때 양산 사용하시면 좋겠습니다.

다음은 자세한 지역별 기온입니다.

아침 기온 어제보다는 1도~3도가량 낮습니다.

한낮 기온은 광주 32도, 나주 33도까지 올라 후텁지근하겠습니다.

여수의 낮 최고 기온 31도, 구례 33도로 어제와 비슷하거나 1도~3도가량 높겠습니다.

목포의 한낮 기온 31도, 해남과 장흥 33도까지 오르겠고요,

신안을 비롯한 도서 지역은 32도가 예상됩니다.

바다의 물결은 전 해상에서 비교적 잔잔하겠습니다.

내일부터는 구름이 대체로 많은 가운데, 한낮 체감온도가 33도 안팎으로 무더위가 지속되겠고요,

다음 주에 다시 비 소식이 있습니다.

날씨였습니다.

