전남 공무원노조 “의원사업비 폐지해야”
입력 2025.08.27 (11:36) 수정 2025.08.27 (15:12)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
공무원노동조합전남연맹은 전남도의회 앞에서 기자회견을 열고 의원사업비 폐지를 촉구했습니다.
전남 공무원노조는 의원사업비가 공식 예산 항목에는 없지만, 의원들이 쓸 수 있도록 '주민 숙원 사업비'나 '지역 현안 사업비'의 명목으로 편성돼 세금이 낭비되고 있다고 주장했습니다.
또 지방의원들이 이를 명분으로 집행기관의 고유 권한인 예산 편성권과 집행권에 관여하고 있다며 의원사업비를 폐지해야 한다고 주장했습니다.
전남 공무원노조는 의원사업비가 공식 예산 항목에는 없지만, 의원들이 쓸 수 있도록 '주민 숙원 사업비'나 '지역 현안 사업비'의 명목으로 편성돼 세금이 낭비되고 있다고 주장했습니다.
또 지방의원들이 이를 명분으로 집행기관의 고유 권한인 예산 편성권과 집행권에 관여하고 있다며 의원사업비를 폐지해야 한다고 주장했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전남 공무원노조 “의원사업비 폐지해야”
-
- 입력 2025-08-27 11:36:07
- 수정2025-08-27 15:12:14
공무원노동조합전남연맹은 전남도의회 앞에서 기자회견을 열고 의원사업비 폐지를 촉구했습니다.
전남 공무원노조는 의원사업비가 공식 예산 항목에는 없지만, 의원들이 쓸 수 있도록 '주민 숙원 사업비'나 '지역 현안 사업비'의 명목으로 편성돼 세금이 낭비되고 있다고 주장했습니다.
또 지방의원들이 이를 명분으로 집행기관의 고유 권한인 예산 편성권과 집행권에 관여하고 있다며 의원사업비를 폐지해야 한다고 주장했습니다.
전남 공무원노조는 의원사업비가 공식 예산 항목에는 없지만, 의원들이 쓸 수 있도록 '주민 숙원 사업비'나 '지역 현안 사업비'의 명목으로 편성돼 세금이 낭비되고 있다고 주장했습니다.
또 지방의원들이 이를 명분으로 집행기관의 고유 권한인 예산 편성권과 집행권에 관여하고 있다며 의원사업비를 폐지해야 한다고 주장했습니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
광주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.