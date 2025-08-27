전남 공무원노조 “의원사업비 폐지해야”

동영상 고정 취소

공무원노동조합전남연맹은 전남도의회 앞에서 기자회견을 열고 의원사업비 폐지를 촉구했습니다.



전남 공무원노조는 의원사업비가 공식 예산 항목에는 없지만, 의원들이 쓸 수 있도록 '주민 숙원 사업비'나 '지역 현안 사업비'의 명목으로 편성돼 세금이 낭비되고 있다고 주장했습니다.



또 지방의원들이 이를 명분으로 집행기관의 고유 권한인 예산 편성권과 집행권에 관여하고 있다며 의원사업비를 폐지해야 한다고 주장했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!