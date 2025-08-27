세계양궁선수권대회 오프닝 쇼 ‘활의 나라’ 개최

동영상 고정 취소

광주 세계양궁선수권대회를 앞두고 다음 달 3일 금남로 일대에서 오프닝 쇼인 '활의 나라'가 펼쳐집니다.



이번 쇼는 전일빌딩245부터 금남로공원까지 구간에서 진행되며, 첫 무대는 국가무형유산 고싸움놀이로 꾸며집니다.



이어 광주 양궁과 5·18민주광장의 역사를 소개하는 영상이 소개되고 광주시립창극단의 풍물공연과 초대가수 공연이 진행됩니다.



