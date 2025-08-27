광주 마이크로의료로봇 개발지원센터 준공

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

광주첨단과학 국가산업단지에 마이크로의료로봇 개발지원센터가 들어섰습니다.



개발지원센터는 연면적 약 6천㎡에 지하 1층, 지상 2층 규모로, 임상연구와 시제품 제작에 필요한 백여 종의 첨단장비를 갖추고 있습니다.



지원센터의 운영과 관리는 한국마이크로의료로봇연구원이 맡았습니다.



