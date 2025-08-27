광주 마이크로의료로봇 개발지원센터 준공
입력 2025.08.27 (11:36) 수정 2025.08.27 (15:13)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
광주첨단과학 국가산업단지에 마이크로의료로봇 개발지원센터가 들어섰습니다.
개발지원센터는 연면적 약 6천㎡에 지하 1층, 지상 2층 규모로, 임상연구와 시제품 제작에 필요한 백여 종의 첨단장비를 갖추고 있습니다.
지원센터의 운영과 관리는 한국마이크로의료로봇연구원이 맡았습니다.
개발지원센터는 연면적 약 6천㎡에 지하 1층, 지상 2층 규모로, 임상연구와 시제품 제작에 필요한 백여 종의 첨단장비를 갖추고 있습니다.
지원센터의 운영과 관리는 한국마이크로의료로봇연구원이 맡았습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 광주 마이크로의료로봇 개발지원센터 준공
-
- 입력 2025-08-27 11:36:41
- 수정2025-08-27 15:13:10
광주첨단과학 국가산업단지에 마이크로의료로봇 개발지원센터가 들어섰습니다.
개발지원센터는 연면적 약 6천㎡에 지하 1층, 지상 2층 규모로, 임상연구와 시제품 제작에 필요한 백여 종의 첨단장비를 갖추고 있습니다.
지원센터의 운영과 관리는 한국마이크로의료로봇연구원이 맡았습니다.
개발지원센터는 연면적 약 6천㎡에 지하 1층, 지상 2층 규모로, 임상연구와 시제품 제작에 필요한 백여 종의 첨단장비를 갖추고 있습니다.
지원센터의 운영과 관리는 한국마이크로의료로봇연구원이 맡았습니다.
-
-
김호 기자 kh@kbs.co.kr김호 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
광주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.