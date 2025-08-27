국제

우크라이나, 18∼22세 청년 남성 출입국 제한 해제

입력 2025.08.27 (11:36) 수정 2025.08.27 (11:37)

병력 자원 확보를 위해 아직 군대에 갈 나이가 되지 않은 청년들의 출입국까지 제한해온 우크라이나가 이런 제한을 일부 해제하기로 했습니다.

율리아 스비리덴코 우크라이나 총리는 현지시각 26일 텔레그램을 통해 "정부는 출입국 절차를 개정해 18세에서 22세 사이의 남성이 계엄령 기간에 제약 없이 국경을 오갈 수 있도록 했다"고 밝혔습니다.

우크라이나의 강제 징집 대상은 25세 이상의 남성이며, 이보다 젊은 남성은 자원해서 입대할 수 있습니다.

다만 우크라이나는 25세 미만 18세 이상의 남성에 대해서도 미래 병력 자원 확보에 대비해 출입국을 제한해 왔는데, 이번에 18세부터 22세 남성에 대해서는 이런 제한을 해제했습니다.

이호르 클리멘코 내무장관은 '청년들에게 더 많은 해외 유학 기회를 제공해 향후 국가에 기여할 수 있도록 하기 위한 것'이라고 이번 조치의 배경을 설명했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
