국가AI컴퓨팅센터 광주 유치위원회, 다음 달 출범

광주시는 다음달 1일 국회 의원회관에서 국가 AI 컴퓨팅센터 광주 유치위원회 출범식을 개최합니다.



유치위원회는 국회의원과 경제단체 등이 참여해 유치 전략을 자문하고, 대정부 건의에 나서는 등 AI 컴퓨팅센터의 광주 유치 필요성 등을 적극적으로 알릴 계획입니다.



