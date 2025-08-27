국가AI컴퓨팅센터 광주 유치위원회, 다음 달 출범
입력 2025.08.27 (11:36) 수정 2025.08.27 (15:13)
광주시는 다음달 1일 국회 의원회관에서 국가 AI 컴퓨팅센터 광주 유치위원회 출범식을 개최합니다.
유치위원회는 국회의원과 경제단체 등이 참여해 유치 전략을 자문하고, 대정부 건의에 나서는 등 AI 컴퓨팅센터의 광주 유치 필요성 등을 적극적으로 알릴 계획입니다.
- 입력 2025-08-27 11:36:50
- 수정2025-08-27 15:13:51
김호 기자 kh@kbs.co.kr
