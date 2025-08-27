930뉴스(광주)

여객기 참사 유가족, 블랙박스·교신 기록 공개 촉구

입력 2025.08.27 (11:37) 수정 2025.08.27 (15:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

전남 올여름 온열질환자 322명…2명 사망

전남 올여름 온열질환자 322명…2명 사망
[930뉴스 광주·전남 클로징]

[930뉴스 광주·전남 클로징]

다음
12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회가 국회 제주항공참사 특별위원회를 방문해 진상규명을 촉구했습니다.

유가족 협의회는 법률 대리인 의견서를 통해 항공철도사고조사위원회의 정보 비공개와 중간 발표에서의 기장 과실 단정, 엔진·기체 결함 여부에 대한 불충분한 검증 등 한계를 지적했습니다.

유가족들은 사고 전 15분간의 블랙박스 원본과 교신 기록 공개, 조사기관의 독립성 확보를 위해 국회 특위가 적극 나설 것을 촉구했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 여객기 참사 유가족, 블랙박스·교신 기록 공개 촉구
    • 입력 2025-08-27 11:37:25
    • 수정2025-08-27 15:22:11
    930뉴스(광주)
12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회가 국회 제주항공참사 특별위원회를 방문해 진상규명을 촉구했습니다.

유가족 협의회는 법률 대리인 의견서를 통해 항공철도사고조사위원회의 정보 비공개와 중간 발표에서의 기장 과실 단정, 엔진·기체 결함 여부에 대한 불충분한 검증 등 한계를 지적했습니다.

유가족들은 사고 전 15분간의 블랙박스 원본과 교신 기록 공개, 조사기관의 독립성 확보를 위해 국회 특위가 적극 나설 것을 촉구했습니다.
김정대
김정대 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 <br>본회의 통과…사고 774일 만

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 본회의 통과…사고 774일 만
‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결

‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결
‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.