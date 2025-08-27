대구·경북 폭염주의보…곳곳 빗방울

동영상 고정 취소

경북 북부 일부를 제외한 대구·경북 전역에 폭염주의보가 내려진 가운데, 가끔 구름 많고 무더운 날씨가 이어지겠습니다.



낮 최고 기온은 대구.안동 33도, 포항 30도 등 28에서 35도 분포로 어제와 비슷하겠습니다.



낮부터 저녁 사이 경북 북부 동해안과 북동 산지를 중심으로 5에서 10mm의 비가, 그외 지역에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



