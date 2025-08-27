대구·경북 폭염주의보…곳곳 빗방울
입력 2025.08.27 (11:38) 수정 2025.08.27 (13:09)
경북 북부 일부를 제외한 대구·경북 전역에 폭염주의보가 내려진 가운데, 가끔 구름 많고 무더운 날씨가 이어지겠습니다.
낮 최고 기온은 대구.안동 33도, 포항 30도 등 28에서 35도 분포로 어제와 비슷하겠습니다.
낮부터 저녁 사이 경북 북부 동해안과 북동 산지를 중심으로 5에서 10mm의 비가, 그외 지역에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
경북 북부 일부를 제외한 대구·경북 전역에 폭염주의보가 내려진 가운데, 가끔 구름 많고 무더운 날씨가 이어지겠습니다.
