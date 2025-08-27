930뉴스(대구)

“일손 없어 문 닫을 판”…불법체류자 기댄 지방 중소기업

입력 2025.08.27 (11:39) 수정 2025.08.27 (15:16)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

당 대표 선출 마무리…TK 정치권 전열 정비

당 대표 선출 마무리…TK 정치권 전열 정비
대구·경북, ‘도심항공교통 상용화’ 공모 선정

대구·경북, ‘도심항공교통 상용화’ 공모 선정

다음
[앵커]

매출 천억 원을 올리는 강소기업이 불법체류자를 대거 고용했다 적발됐다는 소식 전해드렸는데요,

해당 업체뿐 아니라 지방 중소도시의 공장은 일손이 없어 불법체류자 없이는 사실상 문을 닫을 처지라고 합니다.

그 실태를 서한길 기자가 취재했습니다.

[리포트]

자동차 부품과 금속 가공, 금형 제조업이 모여 있는 경산 진량공단, 공장 외벽에 임대 현수막이 붙었습니다.

이외에도 운영을 중단했거나 매물로 나온 공장이 수두룩합니다.

누적된 경기 침체 속에, 공단 내 440여 개 업체 중 가동 중인 곳은 360여 곳, 그나마 남은 공장도 일할 사람이 없어 언제 문을 닫을지 모릅니다.

[공장 관계자/음성변조 : "전부 다 에어컨 바람 쐬면서 사무실에 의자 앉아서 일하려고 하지 현장에서 이 더위에 땀 뻘뻘 흘리면서 일하려고 하는 젊은 애들 잘 없죠…."]

불법체류자 고용이 줄지 않는 이유입니다.

현행법상 외국인은 E-9 비자로 최대 4년 10개월 일할 수 있지만, 쿼터제 때문에 충분히 고용할 수 없습니다.

일손이 부족하면 인력 소개소를 통해 단기 불법체류 외국인이라도 찾을 수밖에 없는 처집니다.

특히 경산, 경주 등 중소 지방도시는 농번기 땐 농가와도 불법체류자 채용 경쟁이 붙어 임금이 20에서 50%씩 치솟는 상황.

이마저도 없어서 못 구하는 정돕니다.

실제 구인 구직 사이트에는 비자가 없어도 된다는 중소기업의 절박한 광고 글이 넘쳐납니다.

[전정일/경산상공회의소 기획관리부장 : "임금이나 근무 여건에 있어서 상대적으로 열악하기 때문에 지원자가 거의 없는 상황에서 어쩔 수 없이 불법체류자를 고용해서라도 생산라인을 가동할 수밖에 없는 게 현실입니다."]

대구경북에서 적발된 불법체류자는 2023년 2천7백여 명으로 4년 새 3배 가까이 증가한 상황, 불법체류자를 고용했다 적발되면 3년간 외국인력을 받을 수 없지만, 단속의 위험 속에 오늘도 불안한 불법 고용은 계속되고 있습니다.

KBS 뉴스 서한길입니다.

촬영기자:신상응

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “일손 없어 문 닫을 판”…불법체류자 기댄 지방 중소기업
    • 입력 2025-08-27 11:39:23
    • 수정2025-08-27 15:16:26
    930뉴스(대구)
[앵커]

매출 천억 원을 올리는 강소기업이 불법체류자를 대거 고용했다 적발됐다는 소식 전해드렸는데요,

해당 업체뿐 아니라 지방 중소도시의 공장은 일손이 없어 불법체류자 없이는 사실상 문을 닫을 처지라고 합니다.

그 실태를 서한길 기자가 취재했습니다.

[리포트]

자동차 부품과 금속 가공, 금형 제조업이 모여 있는 경산 진량공단, 공장 외벽에 임대 현수막이 붙었습니다.

이외에도 운영을 중단했거나 매물로 나온 공장이 수두룩합니다.

누적된 경기 침체 속에, 공단 내 440여 개 업체 중 가동 중인 곳은 360여 곳, 그나마 남은 공장도 일할 사람이 없어 언제 문을 닫을지 모릅니다.

[공장 관계자/음성변조 : "전부 다 에어컨 바람 쐬면서 사무실에 의자 앉아서 일하려고 하지 현장에서 이 더위에 땀 뻘뻘 흘리면서 일하려고 하는 젊은 애들 잘 없죠…."]

불법체류자 고용이 줄지 않는 이유입니다.

현행법상 외국인은 E-9 비자로 최대 4년 10개월 일할 수 있지만, 쿼터제 때문에 충분히 고용할 수 없습니다.

일손이 부족하면 인력 소개소를 통해 단기 불법체류 외국인이라도 찾을 수밖에 없는 처집니다.

특히 경산, 경주 등 중소 지방도시는 농번기 땐 농가와도 불법체류자 채용 경쟁이 붙어 임금이 20에서 50%씩 치솟는 상황.

이마저도 없어서 못 구하는 정돕니다.

실제 구인 구직 사이트에는 비자가 없어도 된다는 중소기업의 절박한 광고 글이 넘쳐납니다.

[전정일/경산상공회의소 기획관리부장 : "임금이나 근무 여건에 있어서 상대적으로 열악하기 때문에 지원자가 거의 없는 상황에서 어쩔 수 없이 불법체류자를 고용해서라도 생산라인을 가동할 수밖에 없는 게 현실입니다."]

대구경북에서 적발된 불법체류자는 2023년 2천7백여 명으로 4년 새 3배 가까이 증가한 상황, 불법체류자를 고용했다 적발되면 3년간 외국인력을 받을 수 없지만, 단속의 위험 속에 오늘도 불안한 불법 고용은 계속되고 있습니다.

KBS 뉴스 서한길입니다.

촬영기자:신상응
서한길
서한길

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 <br>본회의 통과…사고 774일 만

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 본회의 통과…사고 774일 만
‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결

‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결
‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.