대구·경북, ‘도심항공교통 상용화’ 공모 선정

대구시와 경북도가 도심항공교통 상용화 기반 확보를 위한 국토교통부 공모사업에 선정됐습니다.



이에 따라, 내년까지 국비 10억 원을 들여 대구·경북의 광역 교통망에 재난 대응 서비스 등을 결합한 도심항공교통 계획을 짜게 됩니다.



이후 국토부에 시범 운용 구역 지정을 신청해 산불 감시와 구호 활동, 사고 관리 등 다양한 공공 영역에 도심항공교통을 활용할 수 있는 기반을 갖춥니다.



