울릉 어선 감척 신청…올해 13척만 대상 확정

오징어 어획량 감소에 울릉 어민들이 어선 감척을 원하고 있지만 예산 부족으로 신청의 절반도 감축하지 못하고 있습니다.



울릉군에 따르면 지난해 말 기준 울릉지역 어선은 모두 129척으로 이 가운데 30여 척이 감척 신청을 했습니다.



하지만 예산 부족으로 실제 감척이 확정된 어선은 13척에 그쳤습니다.



