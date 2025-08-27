울릉 어선 감척 신청…올해 13척만 대상 확정
입력 2025.08.27 (11:40) 수정 2025.08.27 (15:17)
오징어 어획량 감소에 울릉 어민들이 어선 감척을 원하고 있지만 예산 부족으로 신청의 절반도 감축하지 못하고 있습니다.
울릉군에 따르면 지난해 말 기준 울릉지역 어선은 모두 129척으로 이 가운데 30여 척이 감척 신청을 했습니다.
하지만 예산 부족으로 실제 감척이 확정된 어선은 13척에 그쳤습니다.
- 울릉 어선 감척 신청…올해 13척만 대상 확정
- 입력 2025-08-27 11:40:03
- 수정2025-08-27 15:17:24
강전일 기자 korkang@kbs.co.kr
