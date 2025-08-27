구미시, 대기 환경 개선 차량 43대 추가 보급

동영상 고정 취소

구미시가 대기 환경 개선을 위해 수소 승용차와 전기·수소 버스 등 친환경 차량 43대를 추가 보급합니다.



특히 이 사업은 대기 오염 저감 효과가 큰 상용차를 중심으로 추진됩니다.



지원 대상은 구미시에 석 달 이상 주소를 둔 개인이나 법인, 단체 등으로, 구미시는 향후 충전 인프라도 확충할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!