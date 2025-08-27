구미시, 대기 환경 개선 차량 43대 추가 보급
입력 2025.08.27 (11:40) 수정 2025.08.27 (15:17)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
구미시가 대기 환경 개선을 위해 수소 승용차와 전기·수소 버스 등 친환경 차량 43대를 추가 보급합니다.
특히 이 사업은 대기 오염 저감 효과가 큰 상용차를 중심으로 추진됩니다.
지원 대상은 구미시에 석 달 이상 주소를 둔 개인이나 법인, 단체 등으로, 구미시는 향후 충전 인프라도 확충할 계획입니다.
특히 이 사업은 대기 오염 저감 효과가 큰 상용차를 중심으로 추진됩니다.
지원 대상은 구미시에 석 달 이상 주소를 둔 개인이나 법인, 단체 등으로, 구미시는 향후 충전 인프라도 확충할 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 구미시, 대기 환경 개선 차량 43대 추가 보급
-
- 입력 2025-08-27 11:40:18
- 수정2025-08-27 15:17:24
구미시가 대기 환경 개선을 위해 수소 승용차와 전기·수소 버스 등 친환경 차량 43대를 추가 보급합니다.
특히 이 사업은 대기 오염 저감 효과가 큰 상용차를 중심으로 추진됩니다.
지원 대상은 구미시에 석 달 이상 주소를 둔 개인이나 법인, 단체 등으로, 구미시는 향후 충전 인프라도 확충할 계획입니다.
특히 이 사업은 대기 오염 저감 효과가 큰 상용차를 중심으로 추진됩니다.
지원 대상은 구미시에 석 달 이상 주소를 둔 개인이나 법인, 단체 등으로, 구미시는 향후 충전 인프라도 확충할 계획입니다.
-
-
강전일 기자 korkang@kbs.co.kr강전일 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.