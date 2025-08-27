대구교육청, 공무원 시험 합격자 144명 발표
입력 2025.08.27 (11:40) 수정 2025.08.27 (15:17)
대구시 교육청이 올해 공무원 시험 합격자를 발표했습니다.
최종 합격 인원은 교육행정 125명, 사서 12명 등 모두 144명으로, 여성이 전체 68.7%를 차지했습니다.
합격자들은 다음 달 임용 후보자 등록과 교육을 거쳐 순차적으로 임용됩니다.
대구시 교육청이 올해 공무원 시험 합격자를 발표했습니다.
최종 합격 인원은 교육행정 125명, 사서 12명 등 모두 144명으로, 여성이 전체 68.7%를 차지했습니다.
합격자들은 다음 달 임용 후보자 등록과 교육을 거쳐 순차적으로 임용됩니다.
