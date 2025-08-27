대구시, 미혼남녀 만남 축제 참가자 모집
입력 2025.08.27 (11:40) 수정 2025.08.27 (15:20)
대구시가 다음 달 20일 미혼남녀 만남 축제를 앞두고 참가 희망자를 모집합니다.
대구시에 살거나, 직장을 다니는 25세 이상 39세 이하면 누구나 오늘(27)부터 나흘간 신청 가능합니다.
대구시는 남녀 각 50명을 선발해 행사 당일 다양한 만남 프로그램을 운영할 계획입니다.
