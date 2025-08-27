대구시, 미혼남녀 만남 축제 참가자 모집

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

대구시가 다음 달 20일 미혼남녀 만남 축제를 앞두고 참가 희망자를 모집합니다.



대구시에 살거나, 직장을 다니는 25세 이상 39세 이하면 누구나 오늘(27)부터 나흘간 신청 가능합니다.



대구시는 남녀 각 50명을 선발해 행사 당일 다양한 만남 프로그램을 운영할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!