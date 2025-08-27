아동센터 이용 부모 25%, “돌봄 공백 대안 없어”

동영상 고정 취소

아동 돌봄서비스를 이용하는 부모 4명 중 한 명은, 야간 긴급 상황에 아이 맡길 곳이 없다는 조사 결과가 나왔습니다.



보건복지부가 지역아동센터 등을 이용하는 부모 2만 5천여 명에게 물은 결과, 전체 25.1%가 오후 10시 이후 돌봄공백 시 대안이 없다고 답했습니다.



이에 부모들은, 야간 긴급상황에 대비한 공적 돌봄 서비스가 필요하다고 답했고, 돌봄센터 운영시간 연장을 가장 선호했습니다.



