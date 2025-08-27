대구퀴어문화축제 다음 달 20일 개최
입력 2025.08.27 (11:41) 수정 2025.08.27 (15:20)
제17회 대구퀴어문화축제가 다음 달 20일 열립니다.
축제조직위원회는 어제(26일) 개최를 알리는 기자회견을 열고 국가기관에 집회를 제한·통제하는 대신 자유와 안전을 지켜줄 것을 당부했습니다.
축제조직위원회는 어제(26일) 개최를 알리는 기자회견을 열고 국가기관에 집회를 제한·통제하는 대신 자유와 안전을 지켜줄 것을 당부했습니다.
제17회 대구퀴어문화축제가 다음 달 20일 열립니다.
