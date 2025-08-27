대구퀴어문화축제 다음 달 20일 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

제17회 대구퀴어문화축제가 다음 달 20일 열립니다.



축제조직위원회는 어제(26일) 개최를 알리는 기자회견을 열고 국가기관에 집회를 제한·통제하는 대신 자유와 안전을 지켜줄 것을 당부했습니다.



