사회 '3대 특검' 수사

해병특검, 박정훈 대령 4차 참고인 조사…내일 이용민 전 대대장 출석

입력 2025.08.27 (11:43) 수정 2025.08.27 (11:48)

순직해병 사건의 초동 수사를 담당했던 박정훈 해병대 수사단장(대령)이 이명현 특별검사(특검)팀에 참고인 조사를 위해 출석했습니다.

박 대령은 오늘(27일) 오전 변호인과 함께 특검 사무실에 출석해 '거듭된 수사와 수사단장 직무 병행이 어렵지 않느냐'는 취재진 질문에 "수사단장 직무나 특검의 조사에 협조하는 것이나 다 제가 해야 할 소임이라고 생각하기 때문에 열심히 하려고 한다"고 밝혔습니다.

박 대령이 특검 수사와 관련해 참고인 조사를 받는 건 오늘로 네 번째입니다.

박 대령 측 변호인은 "지난 조사는 기존 채 해병 사망 사건 이후 수사에 이르기까지 사실관계를 정리했다"며 "오늘도 종합적으로 정리하는 차원에서 2023년 7월 31일 이후 상황에 대한 사실관계를 정리하는 것으로 알고 있다"고 설명했습니다.

정민영 순직해병 특검보도 오늘 정례 브리핑에서 "박 대령은 이미 몇 차례 특검에 출석해 채 해병 사망 사건과 관련한 수사 외압과 국방부 검찰단이 경찰로부터 무단으로 기록을 가져오고 항명죄를 수사했던 일련의 과정을 진술했다"고 말했습니다.

채 해병의 순직과 관련한 업무상 과실치사상 사건 수사에 속도를 내고 있는 해병 특검팀은 내일(28일) 오전 이용민 전 해병대 포7대대장(중령)도 업무상 과실치사상 혐의 피의자로 조사할 예정입니다.

이 중령은 2023년 7월 19일 경북 예천 보문교 일대에서 실종사 수색 작전을 지휘한 인물입니다.

정 특검보는 "사고 당시 해병대원들이 구명조끼 등 안전 장비 없이 수중수색 작전에 투입된 경위를 조사할 예정"이라고 설명했습니다.

공지·정정

