민주당 “정상회담 비판하는 국민의힘, 국익보다 발목잡기가 먼저인가”

더불어민주당이 한미정상회담 결과를 비판하는 국민의힘을 향해 “국익보다 발목잡기가 먼저이냐”고 지적했습니다.



민주당 박수현 수석대변인은 오늘(27일) 브리핑에서 “국민의힘 송언석 비대위원장과 나경원 의원은 앞다퉈 ‘외교 참사’를 운운하며 근거 없는 막말을 쏟아내고 있다”며 “외교 성과와 정부의 노력을 폄훼하며 억지 주장과 막말로 깎아내리는 데만 몰두하는 국민의힘은, 국익은 안중에도 없느냐”고 밝혔습니다.



박 수석대변인은 “국민의힘의 무분별한 막말은 결국 ‘내란당’으로의 복귀를 감추려는 정쟁에 불과하다”며 “국민들은 누가 국익과 국민을 우선시 하는지, 누가 정쟁에만 몰두하며 방해하는지 엄중히 지켜보고 계신다”고 말했습니다.



이어 “무조건적인 발목잡기로 국익을 해치지 말고, 먼저 내란과의 결별부터 선언하라”고 촉구했습니다.



민주당은 국민의힘 장동혁 신임 대표에게도 “내란의 죄과부터 철저히 반성하라”고 비판했습니다.



민주당 문금주 원내대변인은 “국민의힘 장동혁 대표가 내란 수괴 윤석열 씨와의 접견을 예고하고 ‘정권을 끌어내리겠다’는 망언을 공공연히 쏟아냈다”며 이같이 논평했습니다.



문 원내대변인은 “민생을 위한 최소한의 책임도 내던진 채 내란의 잔재와 손을 잡겠다는 국민의힘은 이미 정당의 길을 포기했느냐”며 “더 이상 내란의 그림자에 기대 국정을 방해하지 말라”고 밝혔습니다.



