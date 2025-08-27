930뉴스(창원)

“응급의료인 소송비 지원”…형평성 논란에 반발

입력 2025.08.27 (11:50) 수정 2025.08.27 (15:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘반려견 모형총 난사 사건’…주인 가족 2차 피해

‘반려견 모형총 난사 사건’…주인 가족 2차 피해
[날씨] 경남 오늘도 무더위…중부내륙 소나기

[날씨] 경남 오늘도 무더위…중부내륙 소나기

다음
[앵커]

경남도의회에서 응급의료 분쟁 때 병원과 의료인에게 소송 비용을 지원하는 조례 개정이 추진하고 있습니다.

응급 의료 현장의 부담을 덜겠다는 취지지만, 환자와 유가족과의 형평성 문제에다가, 의료계와 도의회 내부에서도 난색을 표하고 있습니다.

조미령 기자의 보도입니다.

[리포트]

경상남도의회 노치환 의원이 추진하고 있는 '경상남도 응급의료 지원에 관한 조례 개정안'입니다.

응급의료로 분쟁이 생길 때 병원과 의료인에게 소송 비용을 지원한다는 게 핵심입니다.

응급의료 과정이 도민들의 생사와 직결된 만큼 의료인의 법적 부담감을 덜어 의료 공백을 최소화한다는 겁니다.

[노치환/경남도의원 : "열악한 응급 의료 상황을 해소하는 데 있어서 다른 시도와 차별된 지원책이 필요할 것으로 생각됩니다. 강화된 환자 권리로 인해서 많은 소송에 어려움을 토로하고 있어서."]

하지만, 반발이 거셉니다.

경상남도는 환자나 유가족에 대한 지원책은 없는데, 의료인만 돕는 것은 형평성에 어긋난다며 '부동의' 입장을 냈습니다.

[이란혜/경상남도 의료정책과장 : "의료 취약지에 대한 근본적인 시스템 개선을 하고, 거기에 대한 재정 지원을 하는 게 지자체의 역할이라고 생각합니다."]

지역 의료인 단체도 미봉책에 불과하다고 지적합니다.

'응급실 뺑뺑이'로 대표되는 응급의료의 현실을 개선하지 못한 채, 임시방편에 불과하다는 겁니다.

[김민관/경상남도의사회 회장 : "의료사고 특례법 같은 근본적인 문제 해결 없이 아주 좀 자극적인 변호사 비용 대납, 이런 걸로 해결하려고 하는 것은 (적절치 않다고 봅니다.)"]

도의회 내부에서도 특정 직업을 위한 조례라며 우려의 목소리가 제기됩니다.

[도의원/음성변조 : "도의원들은 도민을 위해서 일을 해야 되는데 특정적인 의료인들을 위해서 일한다는 건 좀 잘못됐잖아요."]

이 조례 개정안은 조만간 도의회 상임위원회에서 논의될 예정입니다.

KBS 뉴스 조미령입니다.

촬영기자:김대현/영상편집:이하우/그래픽:백진영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “응급의료인 소송비 지원”…형평성 논란에 반발
    • 입력 2025-08-27 11:50:05
    • 수정2025-08-27 15:12:57
    930뉴스(창원)
[앵커]

경남도의회에서 응급의료 분쟁 때 병원과 의료인에게 소송 비용을 지원하는 조례 개정이 추진하고 있습니다.

응급 의료 현장의 부담을 덜겠다는 취지지만, 환자와 유가족과의 형평성 문제에다가, 의료계와 도의회 내부에서도 난색을 표하고 있습니다.

조미령 기자의 보도입니다.

[리포트]

경상남도의회 노치환 의원이 추진하고 있는 '경상남도 응급의료 지원에 관한 조례 개정안'입니다.

응급의료로 분쟁이 생길 때 병원과 의료인에게 소송 비용을 지원한다는 게 핵심입니다.

응급의료 과정이 도민들의 생사와 직결된 만큼 의료인의 법적 부담감을 덜어 의료 공백을 최소화한다는 겁니다.

[노치환/경남도의원 : "열악한 응급 의료 상황을 해소하는 데 있어서 다른 시도와 차별된 지원책이 필요할 것으로 생각됩니다. 강화된 환자 권리로 인해서 많은 소송에 어려움을 토로하고 있어서."]

하지만, 반발이 거셉니다.

경상남도는 환자나 유가족에 대한 지원책은 없는데, 의료인만 돕는 것은 형평성에 어긋난다며 '부동의' 입장을 냈습니다.

[이란혜/경상남도 의료정책과장 : "의료 취약지에 대한 근본적인 시스템 개선을 하고, 거기에 대한 재정 지원을 하는 게 지자체의 역할이라고 생각합니다."]

지역 의료인 단체도 미봉책에 불과하다고 지적합니다.

'응급실 뺑뺑이'로 대표되는 응급의료의 현실을 개선하지 못한 채, 임시방편에 불과하다는 겁니다.

[김민관/경상남도의사회 회장 : "의료사고 특례법 같은 근본적인 문제 해결 없이 아주 좀 자극적인 변호사 비용 대납, 이런 걸로 해결하려고 하는 것은 (적절치 않다고 봅니다.)"]

도의회 내부에서도 특정 직업을 위한 조례라며 우려의 목소리가 제기됩니다.

[도의원/음성변조 : "도의원들은 도민을 위해서 일을 해야 되는데 특정적인 의료인들을 위해서 일한다는 건 좀 잘못됐잖아요."]

이 조례 개정안은 조만간 도의회 상임위원회에서 논의될 예정입니다.

KBS 뉴스 조미령입니다.

촬영기자:김대현/영상편집:이하우/그래픽:백진영
조미령
조미령 기자

이 기사가 좋으셨다면

창원-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 <br>본회의 통과…사고 774일 만

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 본회의 통과…사고 774일 만
‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결

‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결
‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.