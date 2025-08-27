국제

IAEA 사무총장, 이란 위협으로 24시간 경호 받아

입력 2025.08.27 (11:52) 수정 2025.08.27 (11:59)

국제원자력기구 IAEA 수장인 라파엘 그로시 사무총장이 이란의 테러 위협으로 인해 24시간 경호를 받는 것으로 알려졌습니다.

월스트리트저널(WSJ)은 26일 소식통을 인용해 IAEA 본부가 위치한 오스트리아의 특수부대 '코브라'가 6월 말부터 그로시 사무총장을 경호하고 있다고 보도했습니다.

이란의 위협은 오스트리아 정보기관이 제3국으로부터 입수한 것으로 전해졌습니다.

아르헨티나 외교관 출신인 그로시 총장은 이란과 지속적인 갈등을 겪어왔습니다.

2019년 IAEA 총장 선출 과정에서 그로시 총장은 '이란의 핵 활동에 엄격히 대응하겠다'는 입장을 천명했고, 도널드 트럼프 미국 행정부의 지원 속에 총장으로 선출됐습니다.

특히 지난 5월에는 '이란 핵 프로그램이 전적으로 평화적인 목적이라고 보장할 수 없다'는 내용을 담은 IAEA 보고서가 공개된 후 양측의 관계는 더욱 악화했습니다.

이란은 그로시 총장이 이스라엘과 협조하고 있다는 의혹을 제기했습니다.

지난 6월 미국이 이란 핵시설을 폭격한 직후 강경 보수 성향 이란 신문은 '그로시 총장을 체포해 처형하라'는 주장을 펴기도 했습니다.

이에 대해 IAEA는 '중립적인 국제기구로서 정치적으로 행동하지 않는다'는 입장을 내놨습니다.

그로시 총장도 미국의 폭격에 대해 "핵시설에 대한 공격은 국제법 위반"이라고 비판하기도 했습니다.

그로시 총장은 지인들에게 "이란의 위협을 매우 심각하게 받아들이라는 조언을 받았다. 일상이 완전히 바뀌었다"고 말한 것으로 전해졌습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

