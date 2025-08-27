SK오션플랜트, 2천8백억 원 해상풍력 구조물 수주
입력 2025.08.27 (11:52) 수정 2025.08.27 (15:24)
SK오션플랜트가 2천8백억 원 규모의 타이완 해상풍력 하부구조물 공급을 수주했습니다.
이번 수주 규모는 SK오션플랜트의 지난해 연결 매출 42.7%로, 해상풍력 부문 수주 잔고가 1조 원으로 늘었다고 SK오션플랜트는 밝혔습니다.
