김해시, ‘도시공원위원회’ 내년 출범…전문가 위촉
입력 2025.08.27 (11:52) 수정 2025.08.27 (15:25)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
김해시가 내년 초 공원 녹지 분야 전문가를 위촉해 주요 정책과 사업을 심의하는 '도시공원위원회'를 출범하기로 하고, 다음 달 관련 조례를 개정합니다.
김해에는 327만㎡ 규모 내동 연지공원을 포함해 280여 개의 공원이 있습니다.
김해에는 327만㎡ 규모 내동 연지공원을 포함해 280여 개의 공원이 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 김해시, ‘도시공원위원회’ 내년 출범…전문가 위촉
-
- 입력 2025-08-27 11:52:30
- 수정2025-08-27 15:25:07
김해시가 내년 초 공원 녹지 분야 전문가를 위촉해 주요 정책과 사업을 심의하는 '도시공원위원회'를 출범하기로 하고, 다음 달 관련 조례를 개정합니다.
김해에는 327만㎡ 규모 내동 연지공원을 포함해 280여 개의 공원이 있습니다.
김해에는 327만㎡ 규모 내동 연지공원을 포함해 280여 개의 공원이 있습니다.
-
-
김소영 기자 kantapia@kbs.co.kr김소영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.