김해시, ‘도시공원위원회’ 내년 출범…전문가 위촉

김해시가 내년 초 공원 녹지 분야 전문가를 위촉해 주요 정책과 사업을 심의하는 '도시공원위원회'를 출범하기로 하고, 다음 달 관련 조례를 개정합니다.



김해에는 327만㎡ 규모 내동 연지공원을 포함해 280여 개의 공원이 있습니다.



