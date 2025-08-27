930뉴스(창원)

세계문화유산 통도사 ‘문화공간’…도서관 등 설치

입력 2025.08.27 (11:52) 수정 2025.08.27 (15:25)

유네스코 세계문화유산 지정 사찰인 양산 통도사에 '문화공간'이 조성됩니다.

문화공간은 294억 원을 들여 북카페와 도서관 등이 설치되고, 2027년 말 완공될 예정입니다.

양산시와 통도사는 2018년 세계문화유산 등재 뒤 문화공간 조성을 추진해 왔습니다.

유네스코 세계문화유산 지정 사찰인 양산 통도사에 '문화공간'이 조성됩니다.

문화공간은 294억 원을 들여 북카페와 도서관 등이 설치되고, 2027년 말 완공될 예정입니다.

양산시와 통도사는 2018년 세계문화유산 등재 뒤 문화공간 조성을 추진해 왔습니다.
김소영
김소영 기자

