세계문화유산 통도사 ‘문화공간’…도서관 등 설치
입력 2025.08.27 (11:52) 수정 2025.08.27 (15:25)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
유네스코 세계문화유산 지정 사찰인 양산 통도사에 '문화공간'이 조성됩니다.
문화공간은 294억 원을 들여 북카페와 도서관 등이 설치되고, 2027년 말 완공될 예정입니다.
양산시와 통도사는 2018년 세계문화유산 등재 뒤 문화공간 조성을 추진해 왔습니다.
문화공간은 294억 원을 들여 북카페와 도서관 등이 설치되고, 2027년 말 완공될 예정입니다.
양산시와 통도사는 2018년 세계문화유산 등재 뒤 문화공간 조성을 추진해 왔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 세계문화유산 통도사 ‘문화공간’…도서관 등 설치
-
- 입력 2025-08-27 11:52:50
- 수정2025-08-27 15:25:37
유네스코 세계문화유산 지정 사찰인 양산 통도사에 '문화공간'이 조성됩니다.
문화공간은 294억 원을 들여 북카페와 도서관 등이 설치되고, 2027년 말 완공될 예정입니다.
양산시와 통도사는 2018년 세계문화유산 등재 뒤 문화공간 조성을 추진해 왔습니다.
문화공간은 294억 원을 들여 북카페와 도서관 등이 설치되고, 2027년 말 완공될 예정입니다.
양산시와 통도사는 2018년 세계문화유산 등재 뒤 문화공간 조성을 추진해 왔습니다.
-
-
김소영 기자 kantapia@kbs.co.kr김소영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.