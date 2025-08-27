함안군, 50살 이상 중년 고용기업에 250만 원 지원
입력 2025.08.27 (11:53) 수정 2025.08.27 (15:33)
함안군이 50살 이상 중년을 고용한 지역 기업에 고용 장려금을 지원합니다.
지원 대상은 함안의 중소·중견 제조업체 가운데 50살에서 64살 이하 중년 노동자를 다섯 달 이상 고용한 곳으로, 노동자 1명 당 한 달에 50만 원씩, 다섯 달 동안 250만 원을 지원합니다.
함안군이 50살 이상 중년을 고용한 지역 기업에 고용 장려금을 지원합니다.
지원 대상은 함안의 중소·중견 제조업체 가운데 50살에서 64살 이하 중년 노동자를 다섯 달 이상 고용한 곳으로, 노동자 1명 당 한 달에 50만 원씩, 다섯 달 동안 250만 원을 지원합니다.
