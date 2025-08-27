남해 호구산 ‘팔색조’ 새끼 기르는 과정 포착

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

한려해상 국립공원사무소는 남해군 이동면 호구산에서 국제 멸종위기종인 팔색조가 새끼에게 먹이를 주는 영상이 촬영됐다고 밝혔습니다.



한려해상 사무소는 팔색조 번식 확인을 계기로 서식지 보전과 위협 요인 예방 활동을 강화할 방침입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!