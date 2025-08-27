케데헌, 넷플릭스 많이 본 ‘영화’ 1위 올랐다 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 역대 넷플릭스에서 가장 많이 본 영화가 됐습니다.



27일 넷플릭스 공식 사이트 '투둠'에 따르면 케데헌 누적 시청 수는 2억 3천600만으로 집계돼 영화 부문 역대 1위에 올랐습니다.



지금까지는 2021년 11월 공개된 영화 '레드 노티스'가 시청 수 2억 3천90만으로 1위를 지켜왔지만, 케데헌이 순위를 뒤집은 겁니다.



쇼 부문을 합쳐도 2억 6천520만을 기록한 '오징어 게임 1', 2억 5천210만의 '웬즈데이 1'에 이어 역대 3위를 기록했습니다.



넷플릭스는 공개 후 91일간의 누적 시청 수를 비교해 사람들이 가장 많이 본 영화와 쇼를 집계하고 있습니다.



케데헌이 6월 20일 공개된 만큼, 3주 정도 더 누적 시청 수를 집계할 기간이 남아있어 향후 '오징어 게임'과 '웬즈데이'를 넘어설 가능성도 있습니다.



케데헌은 공개 10주 차에도 인기가 꺾이지 않고 오히려 다시 주간 1위에 오르는 등 견조한 흥행세를 이어가고 있습니다.



지난 23일부터 이틀간 미국 극장에서는 관객들이 함께 노래를 부르는 '싱어롱' 특별 상영이 진행되면서 주말 북미 지역 박스오피스 1위에 오르기도 했습니다.



케데헌은 K팝 아이돌 걸그룹 '헌트릭스'가 보이그룹 '사자보이즈'와 경쟁하며 악령을 물리치고 노래로 세상을 보호한다는 이야기입니다.



케이팝 노래들뿐 아니라 애니메이션 곳곳에 한국의 명소와 음식 등이 담겨 있어 한국 문화에 대한 관심도 커지고 있습니다.



한편, 빌보드 '핫 100' 차트에서는 케데헌 OST '골든'이 다시 1위를 탈환했고 헌트릭스의 또 다른 노래 '하우 잇츠 던'과 사자보이즈 '유어 아이돌', '소다 팝' 등 케데헌의 OST 4곡이 한꺼번에 빌보드 싱글차트 '톱 10'에 올랐습니다.



