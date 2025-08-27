정치 8·25 한미 정상회담

정청래 “한미회담, 생각보다 훨씬 성공적…트럼프 마음 열었다”

입력 2025.08.27 (11:54) 수정 2025.08.27 (12:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당 정청래 대표는 한미 정상회담과 관련해 “우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 성공적인 정상회담이었다”고 평가했습니다.

정청래 대표는 오늘(27일) 오전 대전 중구 대전시당에서 현장최고위원회의를 열고 “외신에서 이재명 대통령에 대한 칭찬이 끊이지 않고 있다”며 이같이 말했습니다.

정 대표는 “한미 정상회담에서 (이 대통령이) 트럼프 대통령의 요구를 감당할 수 있을까 걱정했지만 그것은 기우였다”고 밝혔습니다.

이어 “이재명 대통령께서는 트럼프의 외교 면모를 다 공부하고 철저하게 대비하고 준비한 것 같다”며 “철저한 연구와 준비가 이번 한미 정상회담 성공의 지름길이자 비결이었다. 트럼프 마음의 빗장을 열었다”고 덧붙였습니다.

정 대표는 ‘북한에 트럼프 월드를 지어 나도 골프를 칠 수 있게 해 달라’는 이재명 대통령 발언이 “신의 한 수”였다며 “대한민국 국익에 숫자로 셀 수 없을 만큼 큰 효과를 가져올 것”이라고 강조했습니다.

또한 ‘트럼프 대통령은 피스메이커가 되고 나는 페이스 메이커가 되겠다’는 이 대통령이 “어쩌면 멈춰선 한반도 시계를 다시 돌릴 ‘솔루션 메이커’ 역할을 하지 않을까”라며 칭찬을 이어갔습니다.


한준호 최고위원은 “한미 정상회담이 정말 성공적으로 마무리되었다”며 “70년 혈맹의 역사는 이제 군사 동맹을 넘어서 조선, 에너지, 과학기술, 경제 등 다양한 분야에서 더욱 실질적인 협력으로 확장될 것”이라고 평가했습니다.

황명선 최고위원도 “대한민국의 국제적 위상을 드높인 역사적인 성과였다”며 “민주주의 모범국가의 부활을 세계에 천명했고, 국익과 실익을 동시에 챙기며 북미 대화의 물꼬까지 텄다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 정청래 “한미회담, 생각보다 훨씬 성공적…트럼프 마음 열었다”
    • 입력 2025-08-27 11:54:33
    • 수정2025-08-27 12:00:26
    정치
더불어민주당 정청래 대표는 한미 정상회담과 관련해 “우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 성공적인 정상회담이었다”고 평가했습니다.

정청래 대표는 오늘(27일) 오전 대전 중구 대전시당에서 현장최고위원회의를 열고 “외신에서 이재명 대통령에 대한 칭찬이 끊이지 않고 있다”며 이같이 말했습니다.

정 대표는 “한미 정상회담에서 (이 대통령이) 트럼프 대통령의 요구를 감당할 수 있을까 걱정했지만 그것은 기우였다”고 밝혔습니다.

이어 “이재명 대통령께서는 트럼프의 외교 면모를 다 공부하고 철저하게 대비하고 준비한 것 같다”며 “철저한 연구와 준비가 이번 한미 정상회담 성공의 지름길이자 비결이었다. 트럼프 마음의 빗장을 열었다”고 덧붙였습니다.

정 대표는 ‘북한에 트럼프 월드를 지어 나도 골프를 칠 수 있게 해 달라’는 이재명 대통령 발언이 “신의 한 수”였다며 “대한민국 국익에 숫자로 셀 수 없을 만큼 큰 효과를 가져올 것”이라고 강조했습니다.

또한 ‘트럼프 대통령은 피스메이커가 되고 나는 페이스 메이커가 되겠다’는 이 대통령이 “어쩌면 멈춰선 한반도 시계를 다시 돌릴 ‘솔루션 메이커’ 역할을 하지 않을까”라며 칭찬을 이어갔습니다.


한준호 최고위원은 “한미 정상회담이 정말 성공적으로 마무리되었다”며 “70년 혈맹의 역사는 이제 군사 동맹을 넘어서 조선, 에너지, 과학기술, 경제 등 다양한 분야에서 더욱 실질적인 협력으로 확장될 것”이라고 평가했습니다.

황명선 최고위원도 “대한민국의 국제적 위상을 드높인 역사적인 성과였다”며 “민주주의 모범국가의 부활을 세계에 천명했고, 국익과 실익을 동시에 챙기며 북미 대화의 물꼬까지 텄다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이예린
이예린 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길 [지금뉴스]

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길 [지금뉴스]
북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“허망한 망상”

북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“허망한 망상”
이 대통령, 필리조선소 시찰…순방 마무리

이 대통령, 필리조선소 시찰…순방 마무리
이 대통령, 3박 6일 방일·방미 마치고 귀국길…‘한미일 협력’ 다져

이 대통령, 3박 6일 방일·방미 마치고 귀국길…‘한미일 협력’ 다져

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 <br>귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ <br>발언 비난…“허망한 망상”

북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“허망한 망상”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
‘지자체 ITS 사업 수뢰 의혹’ <br>현직 경기도의원 3명 구속

‘지자체 ITS 사업 수뢰 의혹’ 현직 경기도의원 3명 구속
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.