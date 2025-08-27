정청래 “한미회담, 생각보다 훨씬 성공적…트럼프 마음 열었다”

더불어민주당 정청래 대표는 한미 정상회담과 관련해 “우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 성공적인 정상회담이었다”고 평가했습니다.



정청래 대표는 오늘(27일) 오전 대전 중구 대전시당에서 현장최고위원회의를 열고 “외신에서 이재명 대통령에 대한 칭찬이 끊이지 않고 있다”며 이같이 말했습니다.



정 대표는 “한미 정상회담에서 (이 대통령이) 트럼프 대통령의 요구를 감당할 수 있을까 걱정했지만 그것은 기우였다”고 밝혔습니다.



이어 “이재명 대통령께서는 트럼프의 외교 면모를 다 공부하고 철저하게 대비하고 준비한 것 같다”며 “철저한 연구와 준비가 이번 한미 정상회담 성공의 지름길이자 비결이었다. 트럼프 마음의 빗장을 열었다”고 덧붙였습니다.



정 대표는 ‘북한에 트럼프 월드를 지어 나도 골프를 칠 수 있게 해 달라’는 이재명 대통령 발언이 “신의 한 수”였다며 “대한민국 국익에 숫자로 셀 수 없을 만큼 큰 효과를 가져올 것”이라고 강조했습니다.



또한 ‘트럼프 대통령은 피스메이커가 되고 나는 페이스 메이커가 되겠다’는 이 대통령이 “어쩌면 멈춰선 한반도 시계를 다시 돌릴 ‘솔루션 메이커’ 역할을 하지 않을까”라며 칭찬을 이어갔습니다.





한준호 최고위원은 “한미 정상회담이 정말 성공적으로 마무리되었다”며 “70년 혈맹의 역사는 이제 군사 동맹을 넘어서 조선, 에너지, 과학기술, 경제 등 다양한 분야에서 더욱 실질적인 협력으로 확장될 것”이라고 평가했습니다.



황명선 최고위원도 “대한민국의 국제적 위상을 드높인 역사적인 성과였다”며 “민주주의 모범국가의 부활을 세계에 천명했고, 국익과 실익을 동시에 챙기며 북미 대화의 물꼬까지 텄다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



