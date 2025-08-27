고려아연, 록히드마틴에 게르마늄 공급 협력
입력 2025.08.27 (11:54) 수정 2025.08.27 (15:31)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
고려아연이 한미 정상회담을 계기로 세계 최대 방산 기업인 미국 록히드마틴과 손잡고 전략 광물인 게르마늄의 독자적 공급망을 구축합니다.
게르마늄은 야간투시경, 열화상 카메라, 고성능 반도체 소자 등을 만드는 데 쓰이는 필수 금속으로 방위·우주·반도체 산업의 핵심 소재입니다.
고려아연은 중국, 북한, 이란, 러시아 이외 국가에서 제련한 게르마늄을 록히드마틴에 공급하기로 하고 울산 온산제련소에 약 1천400억 원을 들여 게르마늄 생산 공장도 신설합니다.
게르마늄은 야간투시경, 열화상 카메라, 고성능 반도체 소자 등을 만드는 데 쓰이는 필수 금속으로 방위·우주·반도체 산업의 핵심 소재입니다.
고려아연은 중국, 북한, 이란, 러시아 이외 국가에서 제련한 게르마늄을 록히드마틴에 공급하기로 하고 울산 온산제련소에 약 1천400억 원을 들여 게르마늄 생산 공장도 신설합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 고려아연, 록히드마틴에 게르마늄 공급 협력
-
- 입력 2025-08-27 11:54:51
- 수정2025-08-27 15:31:27
고려아연이 한미 정상회담을 계기로 세계 최대 방산 기업인 미국 록히드마틴과 손잡고 전략 광물인 게르마늄의 독자적 공급망을 구축합니다.
게르마늄은 야간투시경, 열화상 카메라, 고성능 반도체 소자 등을 만드는 데 쓰이는 필수 금속으로 방위·우주·반도체 산업의 핵심 소재입니다.
고려아연은 중국, 북한, 이란, 러시아 이외 국가에서 제련한 게르마늄을 록히드마틴에 공급하기로 하고 울산 온산제련소에 약 1천400억 원을 들여 게르마늄 생산 공장도 신설합니다.
게르마늄은 야간투시경, 열화상 카메라, 고성능 반도체 소자 등을 만드는 데 쓰이는 필수 금속으로 방위·우주·반도체 산업의 핵심 소재입니다.
고려아연은 중국, 북한, 이란, 러시아 이외 국가에서 제련한 게르마늄을 록히드마틴에 공급하기로 하고 울산 온산제련소에 약 1천400억 원을 들여 게르마늄 생산 공장도 신설합니다.
-
-
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
울산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.