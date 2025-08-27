7월 울산항 물동량 2%↓…액체 화물 부진
입력 2025.08.27 (11:55) 수정 2025.08.27 (15:34)
지난달 울산항에서 처리한 물동량이 1년 전에 비해 2%가량 줄었습니다.
해운항만물류정보시스템에 따르면 지난달 울산항에서 처리한 물동량은 1,622만 톤으로 1년 전에 비해 38만 톤, 2.3% 감소했습니다.
울산항 전체 물동량의 80%를 차지하는 액체 화물이 6% 넘게 줄어든 영향이 큽니다.
컨테이너 화물 물동량도 1년 전과 비교해 11.5% 줄었습니다.
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
