울산 북구에 청년 임대주택 70가구 공급
입력 2025.08.27 (11:55) 수정 2025.08.27 (15:34)
울산시가 북구 연암동에 들어설 70가구 규모의 임대주택을 청년들에게 공급합니다.
국토교통부 공모 사업으로 추진하는 이 사업은 민간 건설업체에서 지은 주택을 울산시가 매입해 청년들에게 저렴한 임대료로 제공하는 방식입니다.
울산시는 올해 모두 150가구의 공공 임대주택을 공급할 계획입니다.
울산시가 북구 연암동에 들어설 70가구 규모의 임대주택을 청년들에게 공급합니다.
