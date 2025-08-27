독일 매체 “트럼프 4번 통화 시도했지만 인도 모디 총리가 거부”

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 나렌드라 모디 인도 총리와 통화를 여러 차례 시도했으나 모디 총리가 이를 모두 거부했다고 독일의 유력 일간지 프랑크푸르터알게마이네차이퉁(FAZ)이 현지시각 26일 보도했습니다.



FAZ는 “트럼프가 전화했으나 모디는 안 받았다”는 제목의 기사에서 트럼프 대통령이 최근 몇 주간 4차례 이상 모디 총리와 통화를 시도했으나 모디 총리가 통화 요청에 불응하고 있다고 전했습니다.



이 신문은 취재원은 밝히지 않았으며 미국과 인도 양측 정부 모두 기사 내용에 대한 확인 요청에 답하지 않았습니다.



FAZ는 “지금까지 (트럼프) 미국 대통령은 관세 분쟁에서 모든 상대편을 박살내왔으나 인도를 그렇게 하지는 못했다”며 트럼프의 협박을 계기로 인도가 오랜 악연에도 불구하고 중국과의 협력을 강화하는 방안을 모색하고 있다고 전했습니다.



이에 앞서 지난 24일 일본의 영문 매체 ‘닛케이 아시아’도 인도의 외교 전문가들을 익명으로 인용해 “트럼프가 최근 타협을 시도하기 위해 모디와 통화하려고 여러 차례 시도했으나 모디가 계속해서 통화를 거부했으며, 이 때문에 트럼프의 짜증이 더 커졌다”고 보도했습니다.



트럼프 대통령은 인도가 러시아산 원유를 대량으로 구매하는 점 등을 문제 삼아 인도산 상품에 대한 관세율을 기존 25%에서 50%로 높이겠다는 행정명령에 지난 6일 서명했으며, 이 방침은 예고를 거쳐 27일부터 시행됩니다.



스콧 베센트 미 재무장관은 지난 19일 CNBC 인터뷰에서 인도가 구매한 석유 중 러시아산의 비중이 우크라이나 전쟁 전에는 1% 미만이었으나 지금은 42%로 치솟았다고 지적하면서, 인도가 전쟁을 틈타 이득을 챙기는 이런 상황은 미국 정부로서는 용납할 수 없는 것이라고 말했습니다.



미국의 무역협상 대표단이 25일부터 29일까지 인도 뉴델리 방문 일정을 잡았다가 취소해버린 점도 양국간 무역분쟁 위기를 더욱 심화시키고 있습니다.



인도 상무부 관계자는 익명을 조건으로 로이터통신에 “(인도) 정부는 미국 관세에서 즉각적 완화조치나 연기조치가 이뤄질 것이라는 희망을 품지 않고 있다”고 말했습니다.



이 관계자는 미국의 관세 부과로 타격을 입은 인도 수출기업들은 정부로부터 자금 지원을 받을 것이며 중국, 중남미, 중동 등으로 수출선을 다변화하도록 장려될 것이라고 설명했습니다.



