국제

독일 매체 “트럼프 4번 통화 시도했지만 인도 모디 총리가 거부”

입력 2025.08.27 (11:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 나렌드라 모디 인도 총리와 통화를 여러 차례 시도했으나 모디 총리가 이를 모두 거부했다고 독일의 유력 일간지 프랑크푸르터알게마이네차이퉁(FAZ)이 현지시각 26일 보도했습니다.

FAZ는 “트럼프가 전화했으나 모디는 안 받았다”는 제목의 기사에서 트럼프 대통령이 최근 몇 주간 4차례 이상 모디 총리와 통화를 시도했으나 모디 총리가 통화 요청에 불응하고 있다고 전했습니다.

이 신문은 취재원은 밝히지 않았으며 미국과 인도 양측 정부 모두 기사 내용에 대한 확인 요청에 답하지 않았습니다.

FAZ는 “지금까지 (트럼프) 미국 대통령은 관세 분쟁에서 모든 상대편을 박살내왔으나 인도를 그렇게 하지는 못했다”며 트럼프의 협박을 계기로 인도가 오랜 악연에도 불구하고 중국과의 협력을 강화하는 방안을 모색하고 있다고 전했습니다.

이에 앞서 지난 24일 일본의 영문 매체 ‘닛케이 아시아’도 인도의 외교 전문가들을 익명으로 인용해 “트럼프가 최근 타협을 시도하기 위해 모디와 통화하려고 여러 차례 시도했으나 모디가 계속해서 통화를 거부했으며, 이 때문에 트럼프의 짜증이 더 커졌다”고 보도했습니다.

트럼프 대통령은 인도가 러시아산 원유를 대량으로 구매하는 점 등을 문제 삼아 인도산 상품에 대한 관세율을 기존 25%에서 50%로 높이겠다는 행정명령에 지난 6일 서명했으며, 이 방침은 예고를 거쳐 27일부터 시행됩니다.

스콧 베센트 미 재무장관은 지난 19일 CNBC 인터뷰에서 인도가 구매한 석유 중 러시아산의 비중이 우크라이나 전쟁 전에는 1% 미만이었으나 지금은 42%로 치솟았다고 지적하면서, 인도가 전쟁을 틈타 이득을 챙기는 이런 상황은 미국 정부로서는 용납할 수 없는 것이라고 말했습니다.

미국의 무역협상 대표단이 25일부터 29일까지 인도 뉴델리 방문 일정을 잡았다가 취소해버린 점도 양국간 무역분쟁 위기를 더욱 심화시키고 있습니다.

인도 상무부 관계자는 익명을 조건으로 로이터통신에 “(인도) 정부는 미국 관세에서 즉각적 완화조치나 연기조치가 이뤄질 것이라는 희망을 품지 않고 있다”고 말했습니다.

이 관계자는 미국의 관세 부과로 타격을 입은 인도 수출기업들은 정부로부터 자금 지원을 받을 것이며 중국, 중남미, 중동 등으로 수출선을 다변화하도록 장려될 것이라고 설명했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 독일 매체 “트럼프 4번 통화 시도했지만 인도 모디 총리가 거부”
    • 입력 2025-08-27 11:59:34
    국제
도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 나렌드라 모디 인도 총리와 통화를 여러 차례 시도했으나 모디 총리가 이를 모두 거부했다고 독일의 유력 일간지 프랑크푸르터알게마이네차이퉁(FAZ)이 현지시각 26일 보도했습니다.

FAZ는 “트럼프가 전화했으나 모디는 안 받았다”는 제목의 기사에서 트럼프 대통령이 최근 몇 주간 4차례 이상 모디 총리와 통화를 시도했으나 모디 총리가 통화 요청에 불응하고 있다고 전했습니다.

이 신문은 취재원은 밝히지 않았으며 미국과 인도 양측 정부 모두 기사 내용에 대한 확인 요청에 답하지 않았습니다.

FAZ는 “지금까지 (트럼프) 미국 대통령은 관세 분쟁에서 모든 상대편을 박살내왔으나 인도를 그렇게 하지는 못했다”며 트럼프의 협박을 계기로 인도가 오랜 악연에도 불구하고 중국과의 협력을 강화하는 방안을 모색하고 있다고 전했습니다.

이에 앞서 지난 24일 일본의 영문 매체 ‘닛케이 아시아’도 인도의 외교 전문가들을 익명으로 인용해 “트럼프가 최근 타협을 시도하기 위해 모디와 통화하려고 여러 차례 시도했으나 모디가 계속해서 통화를 거부했으며, 이 때문에 트럼프의 짜증이 더 커졌다”고 보도했습니다.

트럼프 대통령은 인도가 러시아산 원유를 대량으로 구매하는 점 등을 문제 삼아 인도산 상품에 대한 관세율을 기존 25%에서 50%로 높이겠다는 행정명령에 지난 6일 서명했으며, 이 방침은 예고를 거쳐 27일부터 시행됩니다.

스콧 베센트 미 재무장관은 지난 19일 CNBC 인터뷰에서 인도가 구매한 석유 중 러시아산의 비중이 우크라이나 전쟁 전에는 1% 미만이었으나 지금은 42%로 치솟았다고 지적하면서, 인도가 전쟁을 틈타 이득을 챙기는 이런 상황은 미국 정부로서는 용납할 수 없는 것이라고 말했습니다.

미국의 무역협상 대표단이 25일부터 29일까지 인도 뉴델리 방문 일정을 잡았다가 취소해버린 점도 양국간 무역분쟁 위기를 더욱 심화시키고 있습니다.

인도 상무부 관계자는 익명을 조건으로 로이터통신에 “(인도) 정부는 미국 관세에서 즉각적 완화조치나 연기조치가 이뤄질 것이라는 희망을 품지 않고 있다”고 말했습니다.

이 관계자는 미국의 관세 부과로 타격을 입은 인도 수출기업들은 정부로부터 자금 지원을 받을 것이며 중국, 중남미, 중동 등으로 수출선을 다변화하도록 장려될 것이라고 설명했습니다.
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 <br>귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ <br>발언 비난…“허망한 망상”

북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“허망한 망상”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
‘지자체 ITS 사업 수뢰 의혹’ <br>현직 경기도의원 3명 구속

‘지자체 ITS 사업 수뢰 의혹’ 현직 경기도의원 3명 구속
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.