사회

교육부, ‘2026학년도 학자금 지원 제한 대학’ 17곳 발표

입력 2025.08.27 (12:00) 수정 2025.08.27 (12:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

가톨릭관동대와 금강대 등 대학 17곳에 대해 내년 학자금 지원이 제한됩니다.

교육부는 2026학년도 학자금(국가장학금·학자금 대출) 지원 가능 대학과 제한 대학을 최종적으로 확정했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.

이에 따라, 이번 평가 대상 313개교 가운데 17곳에 대해 학자금 지원이 제한됩니다.

일반대는 가톨릭관동대, 금강대, 대구예술대, 신경주대, 영남신학대, 예원예술대, 제주국제대, 한일장신대, 한국침례신학대, 화성의과학대 등 10곳, 전문대는 광양보건대, 나주대, 부산예술대, 송호대, 수원과학대, 영남외국어대, 웅지세무대 등 7곳입니다.

이 대학들은 내년 1년 동안 국가장학금과 학자금 대출(취업 후 상환 학자금 대출과 일반 상환 학자금 대출)이 모두 제한됩니다.

특히 대구예술대와 신경주대, 제주국제대, 한일장신대, 광양보건대, 나주대, 부산예술대, 웅지세무대는 올해에 이어 내년에도 재정 불이익을 받게 됐습니다.

나머지 296개교 학생들은 국가장학금과 학자금 대출 혜택을 정상적으로 받을 수 있습니다.

최은옥 교육부 차관은 “2026학년도 대학 진학을 준비하는 수험생·학부모는 2026학년도 학자금 지원 가능 및 제한 대학 명단 등을 반드시 확인해 진학하고자 하는 학교를 최종적으로 선택할 필요가 있다”고 당부했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 교육부, ‘2026학년도 학자금 지원 제한 대학’ 17곳 발표
    • 입력 2025-08-27 12:00:08
    • 수정2025-08-27 12:02:39
    사회
가톨릭관동대와 금강대 등 대학 17곳에 대해 내년 학자금 지원이 제한됩니다.

교육부는 2026학년도 학자금(국가장학금·학자금 대출) 지원 가능 대학과 제한 대학을 최종적으로 확정했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.

이에 따라, 이번 평가 대상 313개교 가운데 17곳에 대해 학자금 지원이 제한됩니다.

일반대는 가톨릭관동대, 금강대, 대구예술대, 신경주대, 영남신학대, 예원예술대, 제주국제대, 한일장신대, 한국침례신학대, 화성의과학대 등 10곳, 전문대는 광양보건대, 나주대, 부산예술대, 송호대, 수원과학대, 영남외국어대, 웅지세무대 등 7곳입니다.

이 대학들은 내년 1년 동안 국가장학금과 학자금 대출(취업 후 상환 학자금 대출과 일반 상환 학자금 대출)이 모두 제한됩니다.

특히 대구예술대와 신경주대, 제주국제대, 한일장신대, 광양보건대, 나주대, 부산예술대, 웅지세무대는 올해에 이어 내년에도 재정 불이익을 받게 됐습니다.

나머지 296개교 학생들은 국가장학금과 학자금 대출 혜택을 정상적으로 받을 수 있습니다.

최은옥 교육부 차관은 “2026학년도 대학 진학을 준비하는 수험생·학부모는 2026학년도 학자금 지원 가능 및 제한 대학 명단 등을 반드시 확인해 진학하고자 하는 학교를 최종적으로 선택할 필요가 있다”고 당부했습니다.
이수민
이수민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 <br>귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ <br>발언 비난…“허망한 망상”

북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“허망한 망상”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
‘지자체 ITS 사업 수뢰 의혹’ <br>현직 경기도의원 3명 구속

‘지자체 ITS 사업 수뢰 의혹’ 현직 경기도의원 3명 구속
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.