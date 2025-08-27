교육부, ‘2026학년도 학자금 지원 제한 대학’ 17곳 발표

가톨릭관동대와 금강대 등 대학 17곳에 대해 내년 학자금 지원이 제한됩니다.



교육부는 2026학년도 학자금(국가장학금·학자금 대출) 지원 가능 대학과 제한 대학을 최종적으로 확정했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.



이에 따라, 이번 평가 대상 313개교 가운데 17곳에 대해 학자금 지원이 제한됩니다.



일반대는 가톨릭관동대, 금강대, 대구예술대, 신경주대, 영남신학대, 예원예술대, 제주국제대, 한일장신대, 한국침례신학대, 화성의과학대 등 10곳, 전문대는 광양보건대, 나주대, 부산예술대, 송호대, 수원과학대, 영남외국어대, 웅지세무대 등 7곳입니다.



이 대학들은 내년 1년 동안 국가장학금과 학자금 대출(취업 후 상환 학자금 대출과 일반 상환 학자금 대출)이 모두 제한됩니다.



특히 대구예술대와 신경주대, 제주국제대, 한일장신대, 광양보건대, 나주대, 부산예술대, 웅지세무대는 올해에 이어 내년에도 재정 불이익을 받게 됐습니다.



나머지 296개교 학생들은 국가장학금과 학자금 대출 혜택을 정상적으로 받을 수 있습니다.



최은옥 교육부 차관은 “2026학년도 대학 진학을 준비하는 수험생·학부모는 2026학년도 학자금 지원 가능 및 제한 대학 명단 등을 반드시 확인해 진학하고자 하는 학교를 최종적으로 선택할 필요가 있다”고 당부했습니다.



