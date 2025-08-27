재난·기후·환경

‘재난문자 폭탄’ 없앤다…재난방송 병행

입력 2025.08.27 (12:00)

정부가 그동안 과다한 발송과 고령층 수신 문제 등이 지적됐던 재난 문자를 개선하기로 했습니다.

행정안전부는 오늘(27일) 지방자치단체의 재난 문자 개선과 마을 단위 예·경보 시설 동원, 취약계층에 대한 대피 지원 등의 내용을 담은 ‘재난 정보 전달 체계 개선책’을 발표했습니다.

정부는 우선, 재난 문자의 중복 수신으로 경각심이 떨어지는 걸 막기 위해 인근 지자체의 재난 문자를 차단할 수 있는 기술을 도입할 방침입니다.

또, 일반 재난 정보는 ‘안전 안내 문자’로만 발송하고, 극한 호우나 대피 명령 같은 위급상황 시에는 반드시 휴대전화 최대 소리 크기로 ‘긴급재난문자’를 발송해 국민들이 위험 상황을 명확하게 인지할 수 있도록 할 계획입니다.

아울러 고령층이 문자를 못 보거나 통신 장애 등이 발생할 경우에 대비해 마을 방송과 민방위 경보시설, TV·라디오를 통한 재난방송을 함께 실시하기로 했습니다.

특히 긴급재난문자를 발송할 경우 해당 내용을 마을 방송 등으로 재전파하고, 중앙부처가 아닌 지자체에서도 대피 명령 전달 등을 위해 재난방송을 활용할 수 있도록 관계 부처와 협의할 예정입니다.

정부는 나아가 고령층이나 장애인 등 취약계층의 경우 ‘마을순찰대’ 등 대피 인력이 직접 방문해 대피를 지원하도록 하겠다고 덧붙였습니다.

행안부는 내일(28일) 지자체를 상대로 이들 개선책에 대한 설명회를 엽니다.

정새배
정새배 기자

